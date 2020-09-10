Брэйди – Осака: прогноз Владимира Чаплыгина на матч полуфинала US Open-2020

Профессиональный гандикаппер, эксперт «Рейтинга Букмекеров» Владимир Чаплыгин дал прогноз на первый полуфинальный матч женской турнирной сетки US Open 2020 Дженнифер Брэйди – Наоми Осака.

Ставка: ИТМ 191.5 км/ч самой мощной подачи Осаки за 1.85.

«На пути к полуфинальным поединкам теннисистки сыграли по пять матчей. Наоми Осака смогла разогнать мяч на своей подаче до скорости свыше 191,5 км/ч лишь один раз. Произошло это во встрече четвёртого круга с Контавейт. В оставшихся четырёх матчах максимальная скорость варьировалась от 188 до 191 км/ч.



Стоит заметить, что пробитие тотала больше 191,5 км/ч – единственное за весь текущий сезон. Так, на Australian Open — 2020 Наоми Осака провела три поединка и за пределы 190 км/ч ей выйти не удалось. Если взять все матчи японской теннисистки на турнирах «Большого шлема» за последний три года, то в подавляющем большинстве случаев фиксируется максимальная скорость ниже 191,5 км/ч. Конечно, бывают ситуации, когда удавалось пробить планку тотала, но происходило это нечасто.



Итак, шансы на пробитие тотала больше 191,5 км/ч, по моим оценкам, в районе 20 процентов. Так что сыграть такой исход с коэффициентом 1.85 – классическая валуйная ставка».