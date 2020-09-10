«Даллас» — «Вегас»: прогноз Павла Лысенкова на 3-й матч серии Кубка Стэнли 11 сентября

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на 3-й матч 3-го раунда Кубка Стэнли сезона-2019/2020 «Даллас» — «Вегас».

Ставка: ИТБ 2.5 гола «Далласа» за 2.36.

«Счёт в серии 1-1. И я бы вот на что обратил внимание. «Даллас» за два матча забил только один гол, причём это сделал защитник Джон Клингберг. А вот форварды молчат. Во второй игре только Сегин (4), Перри (3) и Гурьянов (2) нанесли больше одного броска в створ ворот. Все остальные курили бамбук. Кроме того «Старз» с начала второго периода крайне неэффективно действовали на вбрасываниях. И за 10 минут пропустили три шайбы, что привело к итоговым 0:3.



Главный тренер «Далласа» Рик Боунесс это прекрасно понимает, и он должен был поставить на вид своим ветеранам. Понятно, что проводить каждый матч на пике эта возрастная группа не может. Но она понимает, что должна нажать газ именно здесь и сейчас. Потому что 2-1 в серии даст «Вегасу» слишком большое моральное преимущество.



Поэтому предчувствие мне подсказывает, что «Даллас» пробьёт индивидуальный тотал больше (2.5) в основное время. За это дают жирный кэф 2.36. Его я и возьму».