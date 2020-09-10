Серена Уильямс – Виктория Азаренко: прогноз Владимира Чаплыгина на матч US Open

Профессиональный гандикаппер, эксперт «Рейтинга Букмекеров» Владимир Чаплыгин дал прогноз на второй полуфинальный матч женской турнирной сетки US Open—2020 Серена Уильямс – Виктория Азаренко.

Ставка: средняя скорость 2-й подачи Виктории Азаренко будет выше 124.5 км/ч за 1.85.

«Заранее предвижу аргументы против моего выбора. Мол, Виктория Азаренко провела на турнире пять матчей и в трёх из них на своей второй подаче не смогла пробить тотал больше 124.5 км/ч. Аргумент серьёзный, но у меня есть чем возразить. Дважды белорусская теннисистка была очень близка к планке – в матчах второго и четвёртого кругов она останавливалась на 124 км/ч. И лишь в стартовом поединке средняя скорость второй подачи была 117 км/ч. В третьем круге зафиксировали 125 км/ч, а в самом свежем четвертьфинальном матче и вовсе 133 км/ч.



Для меня принципиальное значение имеют показатели, продемонстрированные Викторией в играх с Сереной. А таковых за долгую карьеру теннисисток на турнирах «Большого шлема» набралось немало. Так вот, в пяти последних противостояниях Азаренко всегда на своей второй подаче с большим запасом пробивала тотал больше 124.5 км/ч.



Объяснение предельно простое: подавать слабо против Серены – это всё равно что добровольно подносить патроны для собственного расстрела. Лучше делать двойные ошибки, но бить по мячу со всей силы, чем накидывать сопернице под приём навылет. Так что в этом матче однозначно играем тотал больше 124.5 км/ч на второй подаче Азаренко».