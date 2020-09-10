Уильямс — Азаренко: прямой эфир, где смотреть онлайн-трансляцию, по какому каналу покажут

11 сентября Серена Уильямс и Виктория Азаренко сыграют в матче полуфинала US Open. Начало — в 3:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал Eurosport.



Эксперты считают фаворитом Азаренко, ставки на победу теннисистки из Беларуси принимаются с коэффициентом 1.86. Успех Уильямс оценён коэффициентом 2.05.



Аналитики считают, что матч полуфинала US Open Серена Уильямс — Виктория Азаренко получится упорным: ставки на тотал больше 21.5 гейма принимаются за 1.78, тотал меньше 21.5 гейма оценён коэффициентом 2.15. Поставить на то, что в матче будет три сета, предлагается за 2.40.



Ставки на тай-брейк принимаются с коэффициентом 2.90. Если матч продлится более 100.5 минуты, зайдёт коэффициент 1.85.

Серена Уильямс — Виктория Азаренко. Прогноз: праздник для всей Беларуси под угрозой срыва Азаренко уступает по очным встречам 4-18, но считается фаворитом полуфинала. И это логично.