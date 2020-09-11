«Автомобилист» — «Торпедо»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Екатеринбурге

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ 2020/2021 «Автомобилист» — «Торпедо».
Ставка: победа «Автомобилиста» с форой (-1.5) за 2.28.
«Если бы матч игрался в Нижнем Новгороде, то, возможно, минутные сомнения при определении фаворита ещё бы были, да и то у нижегородских болельщиков. Но матч играется в солнечном Екатеринбурге, а значит и эфемерного преимущества своей площадки, которое в наше время всё чаще превращается в недостаток, и того нет. Иными словами, «Торпедо» попадает, и попадает неплохо.
Уральцы прут, и прут неплохо, и нельзя сказать, что соперники у них совсем уж слабые. Если не считать падшего с самого начала «Куньлуня», то два остальных соперника – «Трактор» и «Спартак» — были приблизительно из той же самой «весовой категории», что и «Автомобилист». И команда Билла Питерса их передавила и дожала, что, конечно, заставляет подкорректировать перспективы уральской команды в текущем сезоне.
Что же касается отчётного матча, то, конечно, можно было порассуждать, что в последнее время игра не удается именно хозяевам, что торпедовцы являются крепким орешком для уральцев и так далее, и тому подобное. Но давайте будем реалистами: нынешний «Автомобилист», да ещё в своём доме, явно не по зубам нынешнему «Торпедо». Понятное дело, что выбрасывать белый флаг нижегородцы не станут и хозяевам придётся попотеть. Но, похоже, они знают и умеют это делать. Поэтому выиграют в основное время, но достаточно скромно, хорошо, если с преимуществом в пару шайб.
Будет что-то вроде 3:1 или 4:2 в пользу «Автомобилиста».
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