СКА – «Локомотив»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ 11 сентября

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ 2020/2021 СКА – «Локомотив».
Ставка: победа СКА за 2.15.
«Со СКА, в принципе, на старте сезона всё понятно. Он и не против стартовать столь же лихо, как и основные соперники в лиге, но у питерцев в кои-то веки и календарь посложнее, и новая клубная политика вместе с новым главным тренером требует немалого времени. Причём времени не абстрактного, а игрового, которое никакими тренировками не заменить.
С самого начала ваш покорный слуга бурными и продолжительными аплодисментами встречал приход Валерия Брагина в сборную. И в то же время был категорически против его назначения в СКА. Потому что на долгом турнирном пути Брагин, при всём моём к нему глубочайшем уважении и почтении, себя никак не зарекомендовал. А вот в кратчайшие сроки сделать конфетку из любого подручного материала и выстрелить ей на достаточно краткосрочном турнире, типа чемпионата мира, – это его, брагинское. И я просто не представляю, как он сможет совместить это «в одном флаконе». А значит, жду проблем внутри СКА.
Проблемы, конечно, есть, но они не помешали питерцам набрать пять очков из шести возможных в трёх предыдущих матчах, притом что соперники были не самые лёгкие. Да и играли «армейцы» на выезде и лишь теперь будут открывать хоккейный сезон у себя дома, где аншлаг был бы обеспечен, кабы не карантинные меры.
«Локомотив» некоторые считают чуть ли не потенциальным лидером Западной конференции – это при живых ЦСКА и СКА! Безусловно, и на предсезонке, и к старту сезона ярославцы подошли в весьма приличной форме. Другое дело, что вряд ли «армейский» дуэт даст «Локомотиву» влезть в свои дружные золотопогонные ряды. В принципе, нам и предстоит это выяснить в грядущем матче. Не знаю, как вы, но я, даже видя всю нынешнюю ярославскую основательность, не представляю, что она может победить в матче открытия сезона в Санкт-Петербурге. Поэтому не буду заморачиваться и предскажу пусть и минимальную, но всё-таки домашнюю победу СКА. Кто ж даст питерцам испортить праздник?»
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