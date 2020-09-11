«Айлендерс» — «Тампа-Бэй»: прогноз Павла Лысенкова на 3-й матч серии плей-офф НХЛ 12.09

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на 3-й матч 3-го раунда Кубка Стэнли сезона-2019/2020 «Айлендерс» — «Тампа-Бэй».

Ставка: тотал меньше 5 голов за 1.91.

«Тампа» ведёт 2-0 в серии, но для «Лайтнинг» уже складывается не всё так просто. После феерической победы со счётом 8:2 мы увидели скромные 2:1. Да ещё и лучший бомбардир Брэйден Пойнт получил какую-то травму, характер которой не уточняется.



«Лайтнинг» во втором матче сыграли сами как «Айлендерс». То есть показали, что сами умеют хорошо действовать в защите. Одна пропущенная шайба. Меньше бросков (21-28). Превосходство по блокам (24-15). Три убитых меньшинства. И острые контратаки, одну из которых за 9 секунд до конца завершил Никита Кучеров.



Я думаю, что «Тампа» по-прежнему сильнее в этой серии. Но пришло время ставить не на победу «Лайтнинг» в основное время (две такие ставки у меня зашли), а на тотал меньше в основное время. Предполагаю, что «Тампа» будет удерживать своё преимущество и сама превратится в «Айлендерс» в этой окопной войне. Я выбираю тотал меньше (5) в основное время за 1.91. То есть если будет заброшено пять шайб, то деньги ко мне вернутся. Всё то, что ниже, – выигрыш".