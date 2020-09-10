Дженнифер Брэйди — Наоми Осака: прогноз Ярослава Перканюка на матч US Open

Профессиональный гандикаппер Ярослав Перканюк дал прогноз на матч 1/2 финала US Open—2020 Дженнифер Брэйди — Наоми Осака.

Ставка: счёт 1:1 после двух геймов за 1.61.

«После возобновления сезона Брэйди заиграла на совсем другом уровне: если раньше она с трудом держала мяч в корте, то теперь набирает очки в вязкой игре против Кербер. Она стала лучше передвигаться по корту, больше не так зависима от подачи, как это было раньше. В последнем матче с Путинцевой американка вовсе всех удивила, так как проводила головокружительные розыгрыши резаными ударами и отрабатывала в обороне. Важно заметить, что уже не первый матч Дженнифер жалуется на травму задней поверхности бедра.

На US Open Осака ничего нового на корте не демонстрирует, она старается давить на соперниц, при первой возможности простреливать навылет и надеется на пушечную подачу. В розыгрышах японку трудно назвать стабильной, у нее много обрезок, особенно с бэкхенда. Есть проблемы и с хладнокровием, так как Наоми часто упускает много шансов для бряка, тем самым на ровном месте создаёт себе проблемы.



В этом матче результат может быть самым неожиданным. Как в противостоянии Азаренко – Мертенс, где ожидалась упорная борьба, а в результате бельгийка банально перегорела и ничего сделать на корте не могла. Брэйди тоже не имеет опыта выступлений на таком уровне, сейчас американка выступает под давлением прессы и болельщиков, которые твердят, что это шанс всей её карьеры.



Если Дженнифер оставит нервы в раздевалке, мы однозначно увидим равный поединок, так как в трудных ситуациях она всегда сможет рассчитывать на подачу, а на задней линии будет паритет. К тому же Брэйди перестала пытаться с любых позиций обострять и допускает в разы меньше ошибок.



Если Брэйди отыграет в свой теннис, у Осаки возникнут серьёзные трудности. Я сомневаюсь, что в этом матче будет много брейк-пойнтов, а тем более бряков. Поэтому предлагаю поставить на то, что в первом сете после двух сыгранных геймов будет счёт 1-1".