Серена Уильямс — Виктория Азаренко: прогноз Ярослава Перканюка на полуфинал US Open—2020

Профессиональный гандикаппер Ярослав Перканюк дал прогноз на матч 1/2 финала US Open—2020 Серена Уильямс — Виктория Азаренко.

Ставка: победа Азаренко за 1.78.



«Не нужно быть экспертом, чтобы увидеть серьёзный регресс Серены. Представительница Америки испытывает трудности в каждом матче. Уильямс серьёзно проседает не только в передвижении, она ещё отвратительно действует на приёме и в розыгрышах. Причина банальная: Серена пытается каждым ударом только обострять и пробивать навылет. Пока теннисистке удаётся выезжать только благодаря убойной подаче. Например, в матче с Пиронковой Уильямс настреляла 20 эйсов, а также регулярно выигрывала лёгкие очки за счёт первой подачи.



На US Open Азаренко демонстрирует лучшую игру за последние годы. Она сражается на корте за каждый мяч, несмотря на счёт и ситуацию. В матче с Мертенс белоруска разгромно выигрывала, но ни на секунду не расслабилась, а до последнего гнула свою линию. На данный момент Виктория не имеет слабых сторон, она отлично подаёт, разнообразно и с минимальным количеством ошибок проводит розыгрыши, а также остро, но надёжно действует на приёме. Однако главное то, что Азаренко обладает бойцовским характером и, даже когда ничего не получается, всё равно пытается одержать победу.



Нужно начать с того, что девушки дружат вне корта, поэтому матч крайне принципиальный. Более того, они множество раз встречались на корте, так что наизусть знают игру друг друга. Азаренко однозначно будет превосходить Серену на задней линии, ведь белоруска не только уверенно держит мяч, но и атакует, при этом не допускает много ошибок. Главное спасение Уильямс – подача. Если будет пропадать первый мяч, это начало конца. Но недооценивать Серену нельзя, она умеет прибавлять в важных матчах. Поэтому поединок точно пройдёт на радость публике.



Уильямс зависит от начала матча: если она стартовала провально, то потом ещё долгое время не может собраться с мыслями. Можно быть уверенным в том, что Азаренко с первых же геймов будет действовать на высочайших оборотах. Поэтому сейчас именно тот случай, когда белоруска может взять реванш у Серены и пройти в финал».