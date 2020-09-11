«Металлург» – «Авангард»: прогноз Фёдора Канарейкина на матч КХЛ в Магнитогорске

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин дал прогноз на матч КХЛ «Металлург» Мг – «Авангард».
Ставка: ничья за 3.80.
«У магнитогорского «Металлурга» продолжается домашняя серия. На старте в соперники уральцам достались, скажем так, достаточно комфортные и удобные команды, для того, чтобы вкатиться в сезон.
Пока очки набираются, но вот начинаются серьёзные матчи. Приезжает «Авангард», который тоже хорошо отыграл домашнюю серию, правда, там среди соперников было в том числе и московское «Динамо».
У «Авангарда» очень хорошо работает большинство, поэтому «Магнитке» желательно не нарушать правила, играть дисциплинированно. По-прежнему вне игры лидеры уральцев Сергей Мозякин и Николай Кулёмин.
В их отсутствие ведущую роль на себя взял новичок Сергей Плотников, который стал капитаном команды. Игра будет упорная, велика вероятность ничейного исхода по итогам основного времени».
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