«Йокерит» – «Ак Барс»: прогноз Фёдора Канарейкина на матч КХЛ 11 сентября

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин дал прогноз на матч КХЛ «Йокерит» – «Ак Барс».

Ставка: победа «Йокерита» за 2.44.

«Ак Барс» поехал на выезд после серии домашних игр. Интересно будет посмотреть, как команда сработает эту первую выездную серию, первая игра в Минске получилась очень нервозной. Казанцам удалось-таки вырвать победу, посмотрим, что будет во встрече с «Йокеритом».



Поражение финнов в первом туре, когда команда не вылетела на игру в Минск, думаю никак не скажется на судьбе и на развитии ситуации в нынешнем сезоне. Финны — очень стабильная хорошая команда, которая в прошлом сезоне, в общем-то, была готова хорошо выступить в плей-офф и кто знает, может дошла бы до финала. У финнов довольно интересный состав.



«Ак Барс» предстал перед нами новой командой, с множеством новым лиц. Есть группа большая молодых ребят, за которыми мы смотрим как они развиваются, прогрессируют. Большинство из них уже являются полноценными игроками основного состава.



Игра будет тяжёлая для обеих команд. Мой прогноз – победит «Йокерит».