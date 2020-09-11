СКА – «Локомотив»: прогноз Фёдора Канарейкина на матч КХЛ в Санкт-Петербурге

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин дал прогноз на матч КХЛ СКА – «Локомотив».
Ставка: тотал больше 4.5 шайбы за 1.86.
«СКА открывает сезон домашний игр. Питер дождался хоккея. СКА приехал с выезда, выиграв два матча из трёх (победы в Нижнекамске и Нижнем Новгороде, поражение в овертайме от «Ак Барса»).
По словам руководства клуба, «армейцы» готовы в этом сезоне решать самые серьёзные задачи. Будем смотреть в процессе, потому как пока какие-то выводы делать слишком рано.
Что касается «Локомотива, то команда очень хорошо провела предсезонные турниры и начало чемпионата: три матча выиграли (у «Спартака», «Амура» и московского «Динамо»).
Команда очень хорошо сбалансированная, хорошо вписались легионеры, молодёжь, как обычно, у ярославского клуба перспективная, игрокам доверяют.
Играет «Локомотив» интересно. Нас ждёт результативный матч. Уверен, что пять шайб на двоих команды забросят».
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