«Автомобилист» — «Торпедо»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч КХЛ 11 сентября

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч КХЛ «Автомобилист» — «Торпедо».

Ставка: победа «Торпедо» с форой (+1) за 1.83.

«Вроде бы подопечные Билла Питерса абсолютно справедливо идут у букмекеров явным фаворитом, но на деле всё не так просто. «Торпедо» действительно набрало в трёх домашних матчах всего два очка, что само по себе скромно. Но тут нужно посмотреть на календарь.



Нижегородцы проиграли с разницей в одну шайбу «Салавату Юлаеву» (2:3) и до последнего мучали СКА (4:6), а также одолели «Сибирь» (4:3). Физическая готовность оставляет желать лучшего, отсутствие сильного первого номера тоже сказывается. Зато с атакой, большинством и характером полный порядок.



С петербуржцами, например, удалось превратить 1:5 в 4:5 за 4,5 минуты. В прошлом году подопечные Дэвида Немировски тоже часто практиковали яркие камбэки. Надо сказать, что в четырёх предыдущих очных встречах «Автомобилист» добыл всего одну победу в основное время, да и ту с разницей в одну шайбу (6:5).



Непосредственно качество хоккея уральцев оставляет желать лучшего. С «Куньлунем» всё понятно, но «Трактору» они уступили практически полностью, да и «Спартак» смотрелся не хуже. В обоих случаях разницу сделал Якуб Коварж, стабильно совершавший яркие спасения. Оборона пока не блещет, несмотря на всего одну пропущенную шайбу.



Кроме того, нижегородцы, похоже, знают подход к чеху. В четырёх последних матчах они забивали «Автомобилисту» как минимум дважды. Потому 1.76 на П1 смотрится сомнительно. Проверять ли Х2 за 2.06 — дело вкуса, а вот П2 с форой (+1) за 1.83 выглядит здорово. «Торпедо» просто так никого не отпустит».