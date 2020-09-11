«Йокерит» — «Ак Барс»: прогноз и ставка на матч КХЛ 11 сентября

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч КХЛ «Йокерит» — «Ак Барс».
Ставка: победа «Ак Барса» с нулевой форой за 2.02.
«Результаты у казанцев в порядке — шесть очков в четырёх поединках. А вот с качеством хоккея проблемы. После агрессивного прессинга и постоянного давления в битве за Кубок открытия с ЦСКА (3:2 ОТ) всё куда-то пропало.
Последовало чувствительное поражение от «Витязя» (0:4), а затем — тяжёлые победы над СКА (3:2 ОТ) и минским «Динамо» (5:4). Клуб из Беларуси вообще смотрелся гораздо бодрее и определённо наиграл на очки. Сказалась разница в исполнительском мастерстве, действия Тимура Билялова и слабое большинство «зубров».
Дмитрий Квартальнов на пресс-конференции был хмур и строг. Похоже, хоккеистов в раздевалке ждал обстоятельный разговор. «Ак Барс» всегда был управляемой командой, умеющей правильно реагировать на неудачные игры и критику тренера. Потому ждём от гостей прогресса.
Благо что с «джокерами» в последнее время они играют успешно. Три предыдущие встречи завершились победами, а два недавних выезда в Хельсинки казанцы забрали в основное время (3:2 и 5:2). На наш взгляд, «барсы» сделают выводы после слабой игры в Минске и смогут добавить. П2 с нулевой форой за 2.02 смотрится хорошо».
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