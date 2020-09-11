«Бордо» – «Лион»: прогноз Максима Калиниченко на матч чемпионата Франции

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал на матч французской Лиги 1 «Бордо»– «Лион».

Ставка: обе забьют за 1.92.

«В рамках 3-го тура Лиги 1 «Бордо» сыграет с «Лионом». Эта встреча двух примерно равных команд. Я тут сразу не скажу, кому отдать предпочтение.



Конечно, «Бордо» хорошо начал этот сезон. Он идёт уже вторым, опережая всех соперников с таким же количеством очков по дополнительным показателям. В 1-м туре «Бордо» сыграл вничью с «Нантом», а во втором смог обыграть «Анже».



Пока команда Жан-Луи Гассета не пропустила ни одного гола. Здесь ей, конечно, стоит опасаться «Лиона», который имеет хорошую атаку. «Львы» пока сыграли только в одном туре Лиги 1. Но даже в нём они уже показали, что готовы бороться за высшие места в этом розыгрыше. Подопечные Руди Гарсии со счётом 4:1 обыграли «Дижон».



Но на самом деле судить по результатам этого сезона пока очень рано. Я бы полагался также на прошлый сезон, который из-за пандемии закончился совсем недавно. В нём «Лион» дошёл в ЛЧ до полуфинала, где только там его остановила «Бавария». До этого «львы» смогли пройти таких грандов, как «Ювентус» и «Ман Сити». Это говорит о многом.



Однако я не столь уверен в силе «Лиона» сейчас. ЛЧ могла немного ослабить эту команду. Вдобавок у неё после еврокубка было мало отдыха. А вот «Бордо» смог как следует подготовиться к новому розыгрышу.



Добавляют проблем «Лиону» и слухи об уходе одной из его звёзд, Депая, в «Барселону». Но пока этого не произошло, думаю ,«Львы» снова покажут качественный атакующий футбол. А «Бордо» не будет отсиживаться в обороне и тоже будет бежать вперёд. Таким образом, предлагаю поставить на то, что оба клуба забьют в этой встрече».