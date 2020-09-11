«Металлург» — «Авангард»: эксперты назвали фаворита матча КХЛ

11 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» — «Авангард». Начало встречи — в 17:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Металлурга» в основное время можно с коэффициентом 3.10, успех «Авангарда» идёт за 2.06.



Букмекеры не уверены, что матч КХЛ «Металлург» — «Авангард» 11 сентября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.92, а тотал меньше 4.5 гола — за 1.92. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.00.

Итоговая победа омичей идёт за 1.64, ставки на магнитогорцев с учётом овертайма и буллитов принимаются за 2.35. Если счёт будет открыт на первой минуте, сыграет коэффициент 15.0.