СКА — «Локомотив»: эксперты оценили шансы команд в матче КХЛ

11 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ СКА — «Локомотив». Начало встречи — в 19:30 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу СКА в основное время можно с коэффициентом 2.13, успех «Локомотива» идёт за 3.02.



Букмекеры уверены, что матч КХЛ СКА — «Локомотив» 11 сентября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.90, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.00. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.10.

Итоговая победа петербуржцев идёт за 1.64, успех ярославцев с учётом овертайма и буллитов доступен за 2.34. Если счёт будет открыт на первой минуте, сыграет коэффициент 14.50.