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Медведев — Тим: прямой эфир, где смотреть онлайн-трансляцию, по какому каналу покажут

Медведев — Тим: прямой эфир, где смотреть онлайн-трансляцию, по какому каналу покажут
Ставки / Прогнозы 0

12 сентября Даниил Медведев и Доминик Тим встретятся в полуфинальном матче US Open. Начало — не ранее 1:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал Eurosport.

Эксперты считают фаворитом Медведева, ставки на победу россиянина принимаются с коэффициентом 1.86. Успех Тима оценён коэффициентом 2.07.

Аналитики считают, что матч US Open Даниил Медведев — Доминик Тим получится упорным: ставки на тотал больше 41.5 гейма принимаются за 1.91, тотал меньше 41.5 гейма оценён коэффициентом 1.99. Поставить на то, что в матче будет три сета, предлагается за 2.89.

Поставить на тай-брейк можно за 1.45. Если один из спортсменов снимется или будет дисквалифицирован по ходу матча, сыграет коэффициент 10.99.

Даниил Медведев — Доминик Тим. Прогноз на US Open-2020: всё в руках первой ракетки России
Обе теннисиста чертовски хороши, полуфинал рискует затянуться.
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