Даниил Медведев — Доминик Тим: эксперты оценили шансы россиянина выйти в финал US Open

12 сентября Даниил Медведев и Доминик Тим сыграют в матче полуфинала US Open. Начало — не ранее 1:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал Eurosport.



Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом Медведева, ставки на победу россиянина принимаются с коэффициентом 1.86 (53%). Успех Тима оценён коэффициентом 2.07 (47%).



Аналитики считают, что матч US Open Даниил Медведев — Доминик Тим получится упорным: ставки на тотал больше 41.5 гейма принимаются за 1.91, тотал меньше 41.5 гейма оценён коэффициентом 1.99. Поставить на то, что в матче будет три сета, предлагается за 2.89.



Поставить на тай-брейк можно за 1.45. Если один из спортсменов снимется или будет дисквалифицирован в ходе матча, сыграет коэффициент 10.99.

Даниил Медведев — Доминик Тим. Прогноз на US Open-2020: всё в руках первой ракетки России Обе теннисиста чертовски хороши, полуфинал рискует затянуться.