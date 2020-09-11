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Харитонов — Уильямс: прогноз Александра Емельяненко на бой 11 сентября

Харитонов — Уильямс: прогноз Александра Емельяненко на бой 11 сентября
Ставки / Прогнозы 0

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко дал прогноз на бой Сергей Харитонов — Дэнни Уильямс.

Ставка: победа Уильямса за 4.28.

«Все знают, как я «люблю» Харитонова. Я не вижу в нём бойца, это скорее мешок, который выходит не драться, а получать по морде. Какой из него спортсмен? Он весь покрылся жиром, уже не может толком стоять на ногах, мечтает о каких-то заоблачных гонорарах, хотя не представляет собой ничего.

Он даже больше раунда не протянет, я в этом практически уверен. Выдохнется на первых же секундах, а потом его будут избивать. Уильямс это умеет делать прекрасно, поэтому сомнений в том, что он размотает этого хлюпика, у меня совершенно нет. Вы только взгляните на его бои, он ведь боится соперника и еле двигается.

Зачем он вообще полез в бокс? Не понимаю. Дэнни – очень опытный боец. Да, ему под 50 (лет), и конкуренция у него была высокого уровня. Хороший удар, хорошие ноги, да он просто машина и даже в своём возрасте способен отправить «спать» Харитонова.

Харитонов много пропускает в ответ, и челюсть у него хлипкая, поэтому хочу поставить на то, что бой завершится в пользу британца с коэффициентом 4.28».

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