Харитонов — Уильямс: прогноз Александра Емельяненко на бой 11 сентября

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко дал прогноз на бой Сергей Харитонов — Дэнни Уильямс.
Ставка: победа Уильямса за 4.28.
«Все знают, как я «люблю» Харитонова. Я не вижу в нём бойца, это скорее мешок, который выходит не драться, а получать по морде. Какой из него спортсмен? Он весь покрылся жиром, уже не может толком стоять на ногах, мечтает о каких-то заоблачных гонорарах, хотя не представляет собой ничего.
Он даже больше раунда не протянет, я в этом практически уверен. Выдохнется на первых же секундах, а потом его будут избивать. Уильямс это умеет делать прекрасно, поэтому сомнений в том, что он размотает этого хлюпика, у меня совершенно нет. Вы только взгляните на его бои, он ведь боится соперника и еле двигается.
Зачем он вообще полез в бокс? Не понимаю. Дэнни – очень опытный боец. Да, ему под 50 (лет), и конкуренция у него была высокого уровня. Хороший удар, хорошие ноги, да он просто машина и даже в своём возрасте способен отправить «спать» Харитонова.
Харитонов много пропускает в ответ, и челюсть у него хлипкая, поэтому хочу поставить на то, что бой завершится в пользу британца с коэффициентом 4.28».
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