«Бордо» — «Лион»: прогноз Ровшана Аскерова на матч чемпионата Франции 11 сентября

Знаток «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров дал прогноз на матч Лиги 1 «Бордо» — «Лион».

Ставка: победа «Лиона» с форой (-1) за 3.10, ИТБ 1.5 гола «Лиона» за 2.24.

«Бордо» идёт вторым после двух туров Лиги 1. Но сыграно слишком мало, чтобы делать выводы о состоянии команды. А вот «Лион» уже отметился в этом году выносом «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов и довольно уверенной игрой.



У команды Руди Гарсии есть прекрасные забивные игроки, и потому рискну поставить на индивидуальный тотал «Лиона» больше 1.5. Думается, свои два гола гости найдут, уровень исполнителей в атаке позволяет.



«Бордо» не кажется мне командой, способной создать серьёзные проблемы сопернику. «Лион» должен выиграть, но возможно, что хозяева свой гол забьют».