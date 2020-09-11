«Бордо» — «Лион»: прогноз Ровшана Аскерова на матч чемпионата Франции 11 сентября
Знаток «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров дал прогноз на матч Лиги 1 «Бордо» — «Лион».
Ставка: победа «Лиона» с форой (-1) за 3.10, ИТБ 1.5 гола «Лиона» за 2.24.
«Бордо» идёт вторым после двух туров Лиги 1. Но сыграно слишком мало, чтобы делать выводы о состоянии команды. А вот «Лион» уже отметился в этом году выносом «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов и довольно уверенной игрой.
У команды Руди Гарсии есть прекрасные забивные игроки, и потому рискну поставить на индивидуальный тотал «Лиона» больше 1.5. Думается, свои два гола гости найдут, уровень исполнителей в атаке позволяет.
«Бордо» не кажется мне командой, способной создать серьёзные проблемы сопернику. «Лион» должен выиграть, но возможно, что хозяева свой гол забьют».
- 11 сентября 2020
-
19:15
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:50
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:30
-
16:20
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:05
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:50
-
13:45
-
13:30
-
13:25
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
Партнерский контент