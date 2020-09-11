«Амур» — ЦСКА: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ 12 сентября

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ 2020/2021 «Амур» — ЦСКА.

Ставка: ничья за 6.50.

«Начнем с хозяев. Вернувшись с четырехматчевого выезда с дыркой от бублика вместо набранных очков, «Амур» будет открывать хоккейный сезон дома. Понятно, что перед своими болельщиками да в матче открытия сезона хабаровчане перед своими болельщиками порвутся «вдребезги и пополам», но хватит ли это в поединке с действующим чемпионом? В минусе у «Амура» два напрочь проваленных матча, в которых команда Павла Торгаева просто вставала. В плюсе – два матча, которые сыграла ровно до самого конца, но очков это не принесло.



ЦСКА прибывает на Дальний Восток давно уже обкатанным маршрутом через Сибирь. То есть, не падает лицом в семичасовую разницу во времени, а проходит ее двумя частями по четыре и три часа. Что позволяет преодолеть временную адаптацию практически без последствий. То есть, надеяться на засыпающий ЦСКА дальневосточникам не приходится, да на это уже давно никто и не надеется. Скорее следует надеяться на то, что больше трех шайб армейцы в нынешнем сезоне не забрасывают, но ведь и пропускают еще меньше. Уж где-где, а в обороне в красно-синих настолько все в порядке, что сразу становится понятным, как они провели лето.



То есть, объективно, шансов у хозяев никаких, и поражение со счетом 1:3 им практически гарантировано. Но есть одно «но», с которого мы и начинали наш прогноз. А именно: матч открытия сезона в Хабаровске. Ну, не принято у нас в матчах открытия топтать хозяев и закатывать их в асфальт. Поэтому вопреки здравой логике позволю себе нагло предположить ничью в основное время, а уже после этого чемпионы возьмут столь необходимое им второе очко. В принципе, этот результат способен удовлетворить обе стороны по самую плешь».