«Айлендерс» — «Тампа», 3-й матч: смотреть онлайн, где будет трансляция, во сколько начало

12 сентября в третьем матче полуфинала плей-офф НХЛ сыграют «Нью-Йорк Айлендерс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Начало игры — в 3:00 мск.

Счёт в серии 2-0 в пользу «Тампы». В прямом эфире встречу покажет сервис «Яндекс.Эфир».

Эксперты в прогнозах считают фаворитом номинальных гостей: поставить на победу «Тампы» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.08, успех «Айлендерс» идёт у букмекеров за 3.34.



Букмекеры уверены, что матч НХЛ «Айлендерс» — «Тампа» 12 сентября не будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.39, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.71. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.45.

Итоговая победа «Тампы» идёт за 1.59, успех «Айлендерс» с учётом овертайма доступен за 2.45.