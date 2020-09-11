«Айлендерс» — «Тампа», 3-й матч: прямой эфир, где смотреть онлайн-трансляцию 12 сентября
12 сентября в третьем матче полуфинала плей-офф НХЛ встретятся «Нью-Йорк Айлендерс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Начало — в 3:00 мск.
Счёт в серии 2-0 в пользу «Тампы». В прямом эфире встречу покажет сервис «Яндекс.Эфир».
Эксперты считают фаворитом номинальных гостей: поставить на победу «Тампы» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.08, успех «Айлендерс» идёт у букмекеров за 3.34.
Букмекеры уверены, что матч НХЛ «Айлендерс» — «Тампа» 12 сентября не будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.39, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.71. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.45.
Итоговая победа «Тампы» идёт за 1.59, успех «Айлендерс» с учётом овертайма доступен за 2.45.
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«Молнии» ведут в серии со счётом 2-0, подопечные Барри Тротца на краю пропасти.
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