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«Айлендерс» — «Тампа»: прогноз и ставка на 3-й матч серии плей-офф НХЛ

«Айлендерс» — «Тампа»: прогноз и ставка на 3-й матч серии плей-офф НХЛ
Ставки / Прогнозы 0

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на 3-й матч серии плей-офф НХЛ «Айлендерс» — «Тампа».

Ставка: «Айлендерс» не проиграют за 1.89.

«Букмекеры не меняют котировки: победа фаворита всё так же идёт в районе двойки, а на аутсайдера дают около 3.30-3.40. «Тампа» действительно мощнее: она готова как закатывать оппонента в лёд, так и душить его в вязком хоккее. И всё же мы рискнём заиграть 1Х за крепкий коэффициент 1.89.

Собственно, всем понятно, что третий поединок — последний шанс зацепиться за серию. Выиграть четыре раза подряд у таких «молний» просто нереально. В принципе, во втором матче «Нью-Йорк» смотрелся бодро. По-прежнему не хватает первого звена, однако на фоне кадровых потерь соперника варианты возрастают. Точно не будет Алекса Киллорна, получившего дисквалификацию.

Спешить с возвращением Пойнта смысла нет, у подопечных Джона Купера всё и так замечательно. Пока никакой информации о статусе центрфорварда не поступало, но в случае его отсутствия Кучерову придётся очень тяжело. На наш взгляд, «островитяне» покажут характер и на зубах дотянут как минимум до овертайма».

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«Молнии» ведут в серии со счётом 2-0, подопечные Барри Тротца на краю пропасти.
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