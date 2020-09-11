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Сергей Харитонов — Дэнни Уильямс, дата боя, когда и где прямая трансляция, ставки

Сергей Харитонов — Дэнни Уильямс, дата боя, когда и где прямая трансляция, ставки
Ставки / Прогнозы 0

Бой Сергей Харитонов — Дэнни Уильямс состоится 11 сентября 2020 года в Химках по правилам бокса. Начало — не ранее 22:00 мск. В прямом эфире бой покажет телеканал «Рен ТВ». Поединок будет состоять из шести раундов по три минуты.

Букмекеры считают фаворитом россиянина: поставить на победу Харитонова можно с коэффициентом 1.27, успех Уильямса идёт за 5.00. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 12.50.

Эксперты считают, что бой пройдёт не менее половины дистанции. Ставки на тотал больше 2.5 раунда принимаются с коэффициентом 1.62, тотал меньше 2.5 раунда доступен за 2.20.

40-летний Харитонов дебютирует в профессиональном боксе, а 47-летний Уильямс прежде всего известен победой нокаутом над Майком Тайсоном в 2004 году.

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