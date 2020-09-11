Сергей Харитонов — Дэнни Уильямс: когда бой, где смотреть онлайн, какие прогнозы и ставки
Бой Сергей Харитонов — Дэнни Уильямс состоится 11 сентября 2020 года в Химках по правилам бокса. Начало — не ранее 22:00 мск. В прямом эфире бой покажет телеканал «РЕН ТВ». Поединок будет состоять из шести раундов по три минуты.
Букмекеры считают фаворитом россиянина: поставить на победу Харитонова можно с коэффициентом 1.27, успех Уильямса идёт за 5.00. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 12.50.
Эксперты считают, что бой пройдёт не менее половины дистанции. Ставки на тотал больше 2.5 раунда принимаются с коэффициентом 1.62, тотал меньше 2.5 раунда доступен за 2.20.
40-летний Харитонов дебютирует в профессиональном боксе, а 47-летний Уильямс прежде всего известен победой нокаутом над Майком Тайсоном в 2004 году.
Сергей Харитонов — Дэнни Уильямс. Прогноз: британец побеждал Тайсона, но в Химках он ляжет
Брикстонскому бомбардировщику уже 47, бои с Тайсоном, Виталием Кличко и Маскаевым далеко позади.
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