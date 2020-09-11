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«Динамо К» — «Десна»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч УПЛ 11 сентября

«Динамо К» — «Десна»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч УПЛ 11 сентября
Ставки / Прогнозы 0

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч УПЛ «Динамо К» — «Десна».

Ставка: обе забьют за 1.82.

«Назначение Мирчи Луческу на пост главного тренера киевского «Динамо» уже принесло плоды. Под руководством румына столичный клуб заметно преобразился. Появилась молодёжь, футбол стал более атакующим и агрессивным.

За два официальных матча киевляне добыли две победы. Сперва в 1-м туре украинской Премьер-лиги в гостях побили донецкий «Олимпик» (4:1), а затем взяли в третий раз подряд Суперкубок Украины, обыграв грозный донецкий «Шахтёр» с уверенным счётом 3:1. Правда, проблемы Луческу с фанатами никуда не делись, ситуация остаётся острой.

«Десна» в своей истории играет только третий сезон в высшем дивизионе Украины. При этом она даже умудрилась попасть в еврокубки, заняв четвёртое место в прошлом розыгрыше УПЛ. Главный тренер Александр Рябоконь создал сыгранную и довольно конкурентоспособную команду.

В матче 1-го тура «северяне» уже набрали первые три очка. Получилось на своём поле обыграть со счётом 3:1 крепкую «Зарю», которая финишировала по итогам прошлого сезона в тройке лидеров. Хозяева пропустили первыми за несколько минут до перерыва, но собрались и во втором тайме сумели отгрузить сразу три.

Вообще, у «Десны» с атакой всё было весьма неплохо и в прошлом сезоне. За 22 игры на групповом этапе она наколотила 36 голов, а за 10 игр в плей-офф за чемпионство – 23 мяча. Последний результат, к слову, стал лучшим среди всех участников пульки сильнейших. Даже у донецкого «Шахтёра» на два меньше.

А киевское «Динамо» под руководством Луческу заметно прибавило в атаке. Собственно, семь голов за два официальных матча – результат весьма убедительный. Так что мы бы ждали от соперников яркого футбола. Ставка «обе забьют» за коэффициент 1.82 при таких раскладах смотрится интересно».

«Динамо К» — «Десна». Прогноз: проблемы Мирчи Луческу в Киеве только начались
За 10 игр в плей-офф за чемпионство «Десна» забила больше всех – 23 гола.
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