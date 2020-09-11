«Айлендерс» — «Тампа»: прогноз Михаила Зислиса на 3-й матч серии Кубка Стэнли 12 сентября

Известный хоккейный журналист Михаил Зислис дал прогноз на 3-й матч НХЛ «Айлендерс» — «Тампа».
Ставка: тотал меньше 5.5 гола за 1.61.
«Шансы «Айлендерс» зацепиться в финале Восточной конференции тают, как мороженое в солнечный день. Во второй игре «Болтс» одержали волевую победу 2:1, усилиями Никиты Кучерова дожав соперника за 8 секунд до конца третьего периода. Этот успех важен с моральной точки зрения ещё вот почему — команда потеряла в ходе встречи своего лучшего центра Брэйдена Пойнта (травма) и важного силового форварда Алекса Киллорна (большой штраф за атаку соперника в голову), завершая матч всего в три тройки. «Тампа» действовала далеко не так убедительно, как это было в первой игре (8:2).
Тогда как ньюйоркцы показали свой максимум и упустили массу возможностей склонить игру в свою пользу. Взять хотя бы действия в большинстве, когда команде не удалось забить ни при игре «пять на четыре» в течение пяти минут, ни в формате «пять на три» за 32 секунды.
Ставка на победу «Лайтнинг» в третьем матче кажется привлекательной, поскольку «Болтс» в этом плей-офф научились выжимать максимум при не самых благоприятных условиях. Однако возвращение в строй Пойнта находится под вопросом. Его отсутствие снизит атакующую мощь команды как минимум на треть.
Поэтому интереснее видится выбор в пользу тотала меньше 5.5 в матче за 1.61».
- 11 сентября 2020
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