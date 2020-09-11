Харитонов — Уильямс: прогноз и ставка «Чемпионата» на бой в Химках 11 сентября

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на бой Сергей Харитонов — Дэнни Уильямс.
Ставка: тотал меньше 2.5 раунда за 2.20.
«Дэнни Уильямсу 47 лет, большие бои остались в далёком прошлом. Самый яркий момент карьеры — победа нокаутом над Майком Тайсоном аж в 2004 году. Затем было поражение от Виталия Кличко в восьмом раунде, после чего дело потихоньку пошло на спад.
В 2011-2013 годах ещё попадались сравнительно крепкие оппоненты (Дерек Чисора, Мануэль Чарр, Олег Маскаев), а дальше Брикстонский бомбардировщик окончательно превратился в путешественника, который эксплуатирует известное имя и зарабатывает боями на жизнь.
В то же время списывать со счетов Уильямса рановато. Несколько побед на молодыми боксёрами в последнее время у него есть, а самое главное — мощный удар никуда не делся. Дэнни всегда считался нокаутёром, 41 из 54 побед в карьере добыты досрочно. И это обещает веселье.
Букмекеры считают Харитонова явным фаворитом, выставляя на его победу скромнейший коэффициент 1.27. Шансы россиянина действительно выше: он моложе, сохраняет какую-никакую мотивацию, будет драться у себя дома. И всё же брать победу Сергея слишком скучно, да и риск кажется осязаемым. Мощно вмазать британец готов и сейчас.
Поединок вряд ли дойдёт до конца. Харитонов всегда любил агрессивную манеру ведения боёв: лез вперёд, выбрасывал удары, пропускал в ответ. Переход в бокс вряд ли что-то изменит. Потому нокаут кажется делом времени. Единственный вопрос — когда именно он состоится.
На наш взгляд, затягивать соперники не станут. К сожалению, линия на бой скудная, доступна только ставка “тотал меньше 2.5 раунда” за 2.20, для прохода которой достаточно завершения боя в трёх стартовых отрезках. Логика следующая: удар у обоих атлетов мощнейший, а вот возраст уже берёт своё. Долго бегать по рингу они вряд ли захотят, так что три-четыре раунда кажутся потолком».
- 11 сентября 2020
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