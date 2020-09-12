«Фулхэм» — «Арсенал»: прогноз Дениса Казанского на матч 1-го тура АПЛ

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч «Фулхэм» — «Арсенал» в армках 1-го тура АПЛ сезона-2020/2021.
Ставка: победа «Арсенала» и обе забьют за 3.25.
«Очень красивый матч, чтобы открыть субботний день в Англии.
Во-первых. «Фулхэм» и стадиончик с самыми маленькими раздевалками в АПЛ, да и вообще, может быть, в английском футболе. Будет атмосферно. Что касается футбола, то тут более-менее понятная ситуация. «Фулхэм» — коллектив, который не очень сильно укрепился летом. Подписали тех ребят, которые у них были в аренде. Я имею в виду Нокара и Рида. У Скотта Паркера была крутая серия в Чемпионшипе. Команда забивала в 20 матчах из 23. Это, наверное, к позитиву.
Дальше уже про «Арсенал». Артета выдал шикарный отрезок. Он взял титулы, и это действительно круто. Плюс усиление в виде Мангаля, Виллиана и Саиба — это очень качественно и хороший шаг вперёд. Но мне кажется, что ещё установки на оборону не исправлены, поэтому жду результативного футбола, с учётом того, что «Фулхэм» дома забивает регулярно.
Думаю, что обе забьют, но победит «Арсенал». Уж очень хорош сейчас Обамеянг, при Артете он феноменально играет в футбол. «Обе забьют» и победа «Арсенала».
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