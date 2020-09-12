«Фулхэм» — «Арсенал»: прогноз Артура Петросьяна на матч чемпионата Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Фулхэм» — «Арсенал».
Ставка: победа «Арсенала» с форой (-1) за 2.01.
«Арсенал» медленно, но верно прогрессирует под руководством Микеля Артеты. И дело даже не в двух завоеванных за последние пару месяцев трофеях, а в том, что у тех же самых игроков, что еще недавно выглядели обреченными в команде-неудачнике, появилась уверенность в собственных силах. Испанец здорово улучшил игру команды тактически, сделал ее более гибкой, плавно внедрил молодежь, ну и, главное, убедил Обамеянга остаться в команде. Именно африканец — главный источник голов команды в самых важных матчах, и именно с ним связываются надежды, когда не всё получается.
«Фулхэм» — одна из самых играющих команд Чемпионшипа: в прошлом сезоне «дачники» сделали наибольшее количество передач. Но в целом уровень команды достаточно посредственный. К финишу команда Скотта Паркера пришла шестой и пробилась в АПЛ благодаря победе в плей-офф. Впереди у «Фулхэма» надежды на Митровича, ставшего лучшим бомбардиром прошлого сезона, но серб, судя по матчам его сборной, пока далек от лучшей формы".
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