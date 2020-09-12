«Нюрнберг» — «РБ Лейпциг»: прогноз Кирилла Дементьева на матч Кубка Германии

Футбольный комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на матч 1-го раунда Кубка Германии сезона-2020/2021 «Нюрнберг» – «РБ Лейпциг».
Ставка: тотал меньше 3 гола за 2.15.
«Германия в этот раз начинает с кубковых матчей. «Лейпциг», одно из открытий прошлого сезона Лиги чемпионов, играет с «Нюрнбергом». Главное достоинство гостей – системность, а уход Вернера и Патрика Шика может сильно ударить по атакующим способностям РБ. Напомню, эти потери пока не восполнены.
Не верю, что «Лейпциг» много забьет. Скорее, главный тренер сделает ставку на сбалансированность. «Нюрнберг» любит и будет атаковать, но забить полуфиналисту ЛЧ не так просто. Предлагаю поставить на то, что много голов команды не подарят. Букмекеры очень щедро котируют даже меньше трех в матче. Именно поэтому мой выбор пал на низовой прогноз».
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