«Эйбар» — «Сельта»: прогноз Александра Вишневского на матч Примеры

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 1-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Эйбар» — «Сельта».

Ставка: победа «Эйбара» с нулевой форой за 1.85.

«Старт новому сезону испанской Примеры будет дан на самом маленьком стадионе турнира — «Ипуруа». Впрочем, матчи по-прежнему без зрителей. «Эйбар» мало изменился с прошлого сезона. Команда сыгранная, опытная. Плюс «оружейники» приучили, что первый круг они проводят лучше второго. И шансы «Эйбара» на победу в домашнем матче представляются куда более высокими, чем у «Сельты».



В галисийской команде больше нет не только Федора Смолова, но и куда более значимых для «Сельты» футболистов — Рафиньи и Пино Систо. Команда Оскара Гарсии разочаровывала в прошлом сезоне и даже в решающих матчах в концовке сезона выглядела крайне блекло и по игре, и по результатам. Хоть «Сельта» порой и здорово смотрелась в матчах с грандами, но с командами среднего уровня небесно-голубые не были убедительны. И едва ли за короткую летнюю паузу Оскар Гарсия вдруг существенно улучшит игру команды, потерявшей летом важных игроков. Результаты товарищеских матчей «Сельты» не слишком-то впечатляют — играли только с клубами Сегунды и выиграли только один матч из трех.



Выберу ставку на «Эйбар» с форой (0). Желающим рискнуть можно поставить на победу «Эйбара» с разницей в один мяч».