«Ливерпуль» – «Лидс»: прогноз Кирилла Дементьева на матч 1-го тура чемпионата Англии

Футбольный комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на матч «Ливерпуль» – «Лидс» в рамках 1-го тура АПЛ сезона-2020/2021.
Ставка: обе забьют за 1.87.
«Пожалуй, главный матч стартового тура АПЛ. Чемпион, рекордсмен, суперкоманда Клоппа против Марсело Бьельсы и его «Лидса». Некоторые вообще считают аргентинца самым крутым тренером в мировом футболе. Или самым бескомпромиссным, потому что даже в матче с «Ливерпулем» «Лидс» едва ли будет отходить назад. Скорее всего, от «павлинов» мы увидим как раз атакующий футбол.
Для «Ливерпуля» подобные соперники при немецком специалисте очень удобны. Красные любят играть на встречных курсах и в контратаку. Но это не означает лёгкой победы хозяев. Игра ожидается открытой и зрелищной. Думаю, хотя бы один мяч гости забьют. Отсюда и ставка на обоюдные голы».
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