«Кристал Пэлас» — «Саутгемптон»: прогноз Артура Петросьяна на матч 1-го тура АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Кристал Пэлас» — «Саутгемптон».

Ставка: победа «Саутгемптона» с нулевой форой за 1.73.

«Пэлас» завершал прошлый сезон с семью поражениями в восьми последних турах. И это тот случай, когда кажется, что эта серия может перекатиться и в новый сезон. Сможет ли 73-летний Ходжсон тащить команду еще один сезон и выгрызать очки при однообразной игре, без какого бы то ни было изыска? Есть сомнения на этот счет. Если же наконец уйдет Заа, то «орлам» будет втройне сложнее удержать место в АПЛ на будущий сезон.



У «Саутгемптона» как раз нет ощущения безнадёги — «святые» преодолели множество проблем в ходе прошлого сезона и в клубе, и в команде. Хазенхюттль сколотил добротную команду, физически крепкую, постоянно прессингующую и при этом разнообразно атакующую. Ингс, главная надежда «святых», в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром АПЛ по голам без учета пенальти (21), Уорд-Прауз – лучшим в АПЛ по общему километражу (пробежал 442,1 км за сезон).



Предположу, что по итогам сезона «святые» окажутся выше «орлов», ну а в этом матче не проиграют".