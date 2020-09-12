«Ахмат» — «Сочи»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата России в Грозном

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Ахмат» — «Сочи».

Ставка: победа «Ахмата» с нулевой форой за 1.75.

«Сочи» пока не проигрывает и занимает третье место — три победы и три ничейных результата. Серьезная работа Владимира Федотова. Плюс состав неплохо укрепился. К сожалению, серьезную травму получил Ивелин Попов.

«Ахмат» проиграл не совсем по делу ЦСКА (0:3). До этого была серия из трех побед. И у Талалаева одна из самых прессингующих команд, с энергозатратным футболом. Плюс у «Ахмата» очень неплохая «скамейка». Грозненцы долго не выигрывали дома. И выиграли у «Ротора» (3:1). После этого была победа в матче с «Химками», где немного повезло. Потом в Москве обыграли «Локомотив».



Зная требовательность и амбициозность Андрея Талалаева, думаю, сочинцам будет очень тяжело. Да и без потерь, без проигрышей «Сочи» максимально сложно будет пройти эту часть чемпионата.



Мне кажется, «Ахмат» — фаворит. Можно было бы сыграть чистую победу за 2,5, но попробую перестраховаться, была двухнедельная пауза. Предложил бы сыграть «Ахмат» с форой (0) за 1,75".