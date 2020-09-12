«Кадис» — «Осасуна»: прогноз Александра Вишневского на матч чемпионата Испании

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 1-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Кадис» — «Осасуна».

Ставка: победа «Кадиса» в один мяч или ничья за 1.75.

«Первый игровой день нового сезона Примеры завершится в самом древнем городе Европы — Кадисе. Местная команда вернулась в Примеру, заняв в Сегунде второе место с отставанием на одно очко от победителя турнира, «Уэски». В составе «Кадиса» есть звезда — 35-летний форвард Альваро Негредо. Чемпион Европы 2012 года вернулся в Испанию после двух сезонов в Саудовской Аравии, где забил 31 мяч. А вот «Осасуне» будет не хватать главного бомбардира — Чими Авилы, он продолжает восстанавливаться после разрыва связок колена.



В принципе, шансы команд на победу выглядят равными, а ничья кажется наиболее вероятным исходом встречи. Однако больше верю в «Кадис». Эйфория от первого матча в элитной лиге и привычная обстановка родного стадиона должны помочь жёлтым. Поставлю на то, что будет или победа «Кадиса» с разницей в один мяч, или ничья».