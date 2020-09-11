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Даниил Медведев — Доминик Тим: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч US Open

Даниил Медведев — Доминик Тим: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч US Open
Ставки / Прогнозы 0

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч US Open Даниил МедведевДоминик Тим.

Ставка: тотал больше 10.5 гейма в первом сете за 2.50.

«По очным встречам Доминик впереди, 2-1. Правда, одна из них состоялась на любимом грунте, а другая победа одержана ещё в 2018 году. Медведев тогда только набирал обороты, но всё равно добрался до тай-брейка решающей партии. А последняя игра осталась за россиянином: 6:3, 6:1 в четвертьфинале Монреаля-2019 на харде.

Соперники достойны друг друга, и всё же с котировками букмекеров можно согласиться. Шансы Медведева действительно смотрятся чуть выше. Сейчас он набрал потрясающий ход и блистательно держит подачу. Скажем, Рублёв за три сета не имел ни одного брейк-пойнта, а Тиафо дождался только одного.

Даниил прекрасно достаёт даже самые сложные мячи, так что давление Тима его вряд ли удивит. Похоже, встреча затянется и не обойдётся без тай-брейков. И вот тут начинаются вопросы, поскольку все знают о проблемах первой ракетки страны с пятыми партиями. Скорее всего, Доминик будет всячески нагнетать темп, а соперник, напротив, использовать любимый ломаный ритм и чередовать взрывы с замедлениями.

Что из всего этого получится, сказать сложно. Можно проверить тотал больше 39.5 гейма за 1.69, а нам больше нравится тотал больше 10.5 гейма в первом сете за прекрасный коэффициент 2.50. Медведеву традиционно требуется время, чтобы прощупать оппонента. В то же время подачу он держит крайне уверенно, так что первый брейк наверняка заставит себя ждать».

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