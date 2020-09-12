«Амур» – ЦСКА: прогноз Фёдора Канарейкина на матч КХЛ

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин дал прогноз на матч КХЛ «Амур» – ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА с форой (-2.5) за 2.11.

«Амур» начинает игры дома. Выезд был очень сложный (Череповец, Ярославль, Балашиха, Магнитогорск). Команде пришлось очень трудно. Новый главный тренер, отсутствие легионеров — всё это пока не может не сказываться на результате.



Иностранцев очень сильно не хватает, это реально ударная сила хабаровского клуба. Все их ждут с нетерпением. Дома нужно обязательно цеплять очки. Иначе где их брать?



С ЦСКА тоже будет непросто, пусть даже игра пройдёт в Хабаровске. ЦСКА – действующий чемпион, обладатель Кубка Гагарина. Свои очки команда берёт, иногда даже при этом не выкладываясь на полную.



Думаю, у «армейцев» никаких сложностей в игре в Хабаровске не возникнет. Ставлю на победу ЦСКА с форой (-2.5) за 2.11".