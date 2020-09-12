«Сибирь» — «Куньлунь»: прогноз Фёдора Канарейкина на матч КХЛ

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин дал прогноз на матч КХЛ «Сибирь» — «Куньлунь».
Ставка: победа «Сибири» с форой (-1.5) за 1.90.
«Новосибирцам старт не удался, впрочем, этому есть объяснение — скомканная предсезонная подготовка. Сибиряки проиграли три матча на выезде — в Балашихе, Нижнем Новгороде и Череповце, забросив всего четыре шайбы.
Затем был неплохой матч дома с ЦСКА, где «Сибирь» уступила лишь в серии буллитов. «Сибирь» с трудом входит в сезон. И как раз матч с командой, которую можно легко обыграть. Игроки должны почувствовать уверенность в своих силах.
Команде «Куньлунь» еще сложнее. Отсюда и печальные результаты на старте сезона – 1:2, 1:3, 0:7, 2:3…. С другой стороны, провал был лишь в матче с «Автомобилистом».
В общем, сибиряки должны выиграть. Ставим на победу «Сибири» с форой (-1,5) за 1.9».
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