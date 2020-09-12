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«Урал» — «Химки»: прогноз Александра Мостового на матч 7-го тура РПЛ

«Урал» — «Химки»: прогноз Александра Мостового на матч 7-го тура РПЛ
Ставки / Прогнозы 0

Экс-игрок «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч чемпионата России «Урал» — «Химки».

Ставка: «Химки» не проиграют за 1.64.

«Встречаются команды из нижней части турнирной таблицы, которые разделяет всего три очка. Свежи воспоминания последней встречи противников в полуфинальном матче Кубка России, где оранжево-черные дома получили неожиданный нокаут — 1:3.

Особых изменений в составах команд не произошло, разве что «Химки» получили опыт выступлений на самом высоком уровне. Да, пока без побед, но три ничьи и шансы попасть в середину турнирной таблицы довольно высокие.

«Урал» одержал только одну победу, причем в матче с «Краснодаром» (1:0). Из путешествия на юг страны клуб из Екатеринбурга привез ничью с «Сочи» (0:0). Сегодняшний матч будет первым после трех гостевых.

Считаю, «Урал» в таком состоянии ничем не лучше подмосковной команды. После ничьей с «Ротором» жду от гостей победы. Рецепт победы у них есть, но подстрахую свою ставку».

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