«Фулхэм» — «Арсенал»: прогноз Максима Калиниченко на матч чемпионата Англии

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Фулхэм» — «Арсенал».

Ставка: победа «Арсенала» с форой (-1) за 2.01.

«Матч открытия нового сезона АПЛ. Лондонское дерби «Фулхэм» — «Арсенал».



В конце прошлого сезона «канониры» смогли взять кубок лиги, обыграв «Челси». Затем команда Микеля Артеты встречалась с «Ливерпулем» в матче за Суперкубок Англии. И его «Арсенал» смог взять. Так что, формально, «пушкари» начали сезон, и весьма неплохо.



А «Фулхэм» в августе усиленно боролся в плей-офф Чемпионшипа за выход в АПЛ. Лондонский клуб смог обыграть «Кардифф» и «Брентфорд».



Интересно посмотреть, как в такую короткую паузу команды успели отдохнуть и подготовиться к очередному розыгрышу. Особенно любопытно увидеть выступления «Фулхэма», год не игравшего в Премьер-лиге.



Думаю, в этом сезоне мотивация у «дачников» будет сильная. Они постараются доказать, что больше не собираются вылетать в турнир рангом ниже, и будут бороться хотя бы за еврокубки. Возможности и состав у команды достаточно неплохи.



Но «Фулхэму» предстоит матч с «Арсеналом», который в последнее время набрал обороты. Сейчас «канониры» взяли несколько трофеев. Они на равных, а иногда и лучше играют с сильнейшими командами Англии.



Не вижу причин, чтобы ставить против «Арсенала» в этом матче. Даже рискнул бы и заключил пари на успех «пушкарей» с форой (-1)».