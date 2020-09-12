«Фулхэм» — «Арсенал»: прогноз Максима Калиниченко на матч чемпионата Англии

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Фулхэм» — «Арсенал».
Ставка: победа «Арсенала» с форой (-1) за 2.01.
«Матч открытия нового сезона АПЛ. Лондонское дерби «Фулхэм» — «Арсенал».
В конце прошлого сезона «канониры» смогли взять кубок лиги, обыграв «Челси». Затем команда Микеля Артеты встречалась с «Ливерпулем» в матче за Суперкубок Англии. И его «Арсенал» смог взять. Так что, формально, «пушкари» начали сезон, и весьма неплохо.
А «Фулхэм» в августе усиленно боролся в плей-офф Чемпионшипа за выход в АПЛ. Лондонский клуб смог обыграть «Кардифф» и «Брентфорд».
Интересно посмотреть, как в такую короткую паузу команды успели отдохнуть и подготовиться к очередному розыгрышу. Особенно любопытно увидеть выступления «Фулхэма», год не игравшего в Премьер-лиге.
Думаю, в этом сезоне мотивация у «дачников» будет сильная. Они постараются доказать, что больше не собираются вылетать в турнир рангом ниже, и будут бороться хотя бы за еврокубки. Возможности и состав у команды достаточно неплохи.
Но «Фулхэму» предстоит матч с «Арсеналом», который в последнее время набрал обороты. Сейчас «канониры» взяли несколько трофеев. Они на равных, а иногда и лучше играют с сильнейшими командами Англии.
Не вижу причин, чтобы ставить против «Арсенала» в этом матче. Даже рискнул бы и заключил пари на успех «пушкарей» с форой (-1)».
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