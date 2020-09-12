«Гранада» — «Атлетик»: прогноз Александра Вишневского на матч 1-го тура чемпионата Испании

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 1-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Гранада» — «Атлетик».

Ставка: победа «Гранады» с нулевой форой за 2.02.

«У «Атлетика» очень странный календарь матчей. Игра басков во втором туре перенесена, и в итоге получается, что между первым и вторым матчами сезона у «Атлетика» будет аж 15 дней! В такой ситуации логично предположить, что баски планировали предсезонную подготовку так, чтобы выходить на боевую форму к третьему-четвертому турам, а не сейчас.



«Гранаде» же календарь диктует необходимость быть в оптимальном состоянии куда раньше. Уже на следующей неделе «Гранаде» предстоит первый в её истории еврокубковый матч. За то время, пока «Атлетик» будет отдыхать и проводить товарищеские игры в ожидании третьего тура, «Гранада» проведёт аж три матча – два в Лиге Европы и один в чемпионате. Поэтому, полагаю, «Гранада» должна быть сейчас в лучшей боеготовности.



В прошлом сезоне эти команды встречались четырежды, и каждый раз выигрывала та команда, что играла на своем поле. В частности, 19 июня «Гранада» на пустом домашнем стадионе разбила басков — 4:0. К тому же «Гранада» подходит к старту сезона без травм. В такой ситуации немного странно, что фаворитом матча в букмекерской линии является «Атлетик». Мой фаворит игры — «Гранада», и я охотно поставлю на андалусийцев с форой (0). Кроме того, мне нравится ставка на то, что «Гранада» не проиграет при тотале меньше 3.5 за весьма хороший для такой ставки коэффициент 1.75. Игра будет при высокой температуре, так что едва ли голов окажется слишком много».