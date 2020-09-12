«Ливерпуль» — «Лидс»: прогноз Дениса Казанского на матч 1-го тура АПЛ

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч «Ливерпуль» — «Лидс Юнайтед».

Ставка: «Ливерпуль» победит и обе забьют за 2.71.

«Новая команда, которую заждались. Белые давным-давно должны были оказаться в Премьер-лиге. И с Бьельсой это произошло. Крутейшая игра, крутейший Бьельса. Хороший футбол в «Чемпионшипе», с любой точки зрения. Результативность невероятная: 87% матчей закончились с голами коллектива Марсело. И это круто.



Но «Ливерпуль» дома. Если не проиграет и в этот раз, то доведет серию до 60 матчей без поражений — феноменальный результат. Думаю, должно получиться, учитывая стабильность состава «Ливерпуля». Все 3 форварда на месте. Одно подписание Цимикаса в оборону, но в остальном менять команде нечего.



«Ливерпуль» вступает в сезон в статусе чемпиона и будет защищать титул. На «Энфилде» команда играет великолепно — в последний раз красные здесь проигрывали в апреле 2017-го. Думаю, что игра будет атакующей, красивой. «Ливерпуль» будет оставлять «Лидсу» возможности для контратак. А «Лидс» показывает такой футбол, который позволит хотя бы однажды забить.



Играю «обе забьют и победу «Ливерпуля».