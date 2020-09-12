«Вест Хэм» — «Ньюкасл»: прогноз Дениса Казанского на матч чемпионата Англии

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч «Вест Хэм Юнайтед» — «Ньюкасл Юнайтед».

Ставка: тотал больше 3.5 мяча за 3.31.

«Очень много ожиданий от обеих команд каждый сезон, и каждый раз сплошное разочарование. «Ньюкасл» так и не продался саудовским бизнесменам, и это большая беда. Но добавление качественное: и Каллум Уилсон, и Райан Фрейзер — это очень мощное укрепление атаки.



У «Вест Хэма» таких вещей нет, и Дэвиду Мойесу в этом сезоне придётся довольно тяжело. Тем более что в этом противостоянии «Ньюкасл» не проигрывает уже пять матчей из последних семи.



Но здесь я бы сыграл на количество голов, потому что эти соперники играют между собой круто. В прошлом сезоне — 3:2 и 2:2.



«Вест Хэм» на своём поле должен начать сезон ярко. «Ньюкасл» — команда, которая построила крутую атакующую базу. Поэтому можно сыграть «ТБ 3.5 мяча» в этой игре».