«Ливерпуль» — «Лидс»: прогноз Артура Петросьяна на матч 1-го тура АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Ливерпуль» — «Лидс».



Ставка: обе забьют за 1.90.



«Начнём с «Ливерпуля». Мало хорошего можно сказать о том, как клуб работал этим летом. Тех, кого хотел приобрести, он не приобрёл — ни Вернера, не Алькантару подписать не удалось. Но если Вейналдум уйдёт в «Барселону», то тут же возобновятся переговоры по Тиаго. Пока команда остаётся с тем же составом, с каким была в чемпионском сезоне. Наверное, это не очень хорошо, нужно запускать новую кровь после таких успехов. Тем не менее начинать сезон команда будет в привычном составе, но трансферное окно закрывается 5 октября и время ещё есть. Этим летом команда выглядела не очень убедительно, слишком много пропускала и позволяла соперникам у своих ворот.



Что касается «Лидса», то очень здорово, что команда возвращается в АПЛ. Ещё более здорово, с каким тренером она это делает. Марсело Бьелса — самый неординарный тренер современности, у которого идей больше, чем у остальных 19 тренеров АПЛ вместе взятых. Скучно с аргентинцем не будет. В этом сезоне у «Лидса» наилучшие шансы из команд, поднявшихся в АПЛ, остаться в элите на будущий сезон. «Фулхэм» и «Вест Бромвич», как мне кажется, вылетят, а «Лидс» останется.



Главное приобретение «Лидса» — Родриго из «Валенсии», которая этим летом продаёт всё, что можно и нельзя. «Лидс» много и разнообразно атакует, практически в каждом матче что-то создаёт. Я не думаю, что в АПЛ что-то кардинально изменится. Надо знать Бьелсу, чтобы понимать, как строится игра команды.

Как мне кажется, «Лидс» не будет выглядеть мальчиком для битья. Думаю, самое логичное здесь поставить на «обе забьют». Понятно, что у «Ливерпуля» моменты будут, они всегда есть, но и «Лидс» не умеет отсиживаться в обороне. Слишком много дыр в полузащите в последних играх у мерсисайдцев, «Лидс» будет этим пользоваться и создавать моменты».