«Гранада» — «Атлетик» Бильбао: прогноз Владислава Радимова на матч Примеры

Экс-игрок «Зенита» и сборной России Владислав Радимов дал прогноз на матч Примеры «Гранада» — «Атлетик» Бильбао.
Ставка: победа «Атлетика» с форой 1.90.
«Мне «Атлетик» нравился в прошлом сезоне, но в конце они доигрывали чемпионат, понимая, что никуда не попадют. У гостей всегда хорошая, организованная команда. Если бы не вмешалась пандемия, «Атлетик» поборолся бы за высокие места в прошлом чемпионате. Поставлю на Бильбао с форой 0.
«Атлетик» всегда хорошо готовится к началу чемпионата и должен удачно стартовать в новом сезоне. У басков стабилизировался состав, и они начнут показывать более успешные результаты, команду не будет лихорадить.
«Гранада» – хорошая, крепкая команда. Думаю, уровень соперников плюс-минус одинаковый, правда, Бильбао на выезде мне нравится больше».
- 12 сентября 2020
-
13:35
-
13:30
-
13:25
-
13:20
-
13:15
-
13:05
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:20
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:10
-
11:00
-
10:45
-
10:35
-
10:30
-
10:25
-
10:20
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:20
-
09:15
-
09:10
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:25
-
08:20
-
08:15