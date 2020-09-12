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«Гранада» — «Атлетик» Бильбао: прогноз Владислава Радимова на матч Примеры

«Гранада» — «Атлетик» Бильбао: прогноз Владислава Радимова на матч Примеры
Ставки / Прогнозы 0

Экс-игрок «Зенита» и сборной России Владислав Радимов дал прогноз на матч Примеры «Гранада» — «Атлетик» Бильбао.

Ставка: победа «Атлетика» с форой 1.90.

«Мне «Атлетик» нравился в прошлом сезоне, но в конце они доигрывали чемпионат, понимая, что никуда не попадют. У гостей всегда хорошая, организованная команда. Если бы не вмешалась пандемия, «Атлетик» поборолся бы за высокие места в прошлом чемпионате. Поставлю на Бильбао с форой 0.

«Атлетик» всегда хорошо готовится к началу чемпионата и должен удачно стартовать в новом сезоне. У басков стабилизировался состав, и они начнут показывать более успешные результаты, команду не будет лихорадить.

«Гранада» – хорошая, крепкая команда. Думаю, уровень соперников плюс-минус одинаковый, правда, Бильбао на выезде мне нравится больше».

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