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«Ливерпуль» — «Лидс»: прогноз Ровшана Аскерова на матч 1-го тура чемпионата Англии

«Ливерпуль» — «Лидс»: прогноз Ровшана Аскерова на матч 1-го тура чемпионата Англии
Ставки / Прогнозы 0

Знаток «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров дал прогноз на матч 1-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Лидс Юнайтед», который состоится 12 сентября.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.52, обе забьют за 1.85.

«Шикарная вывеска, действующий чемпион Англии — против победителя Чемпионшипа. Две легендарные команды. Два легендарных тренера — Клопп и Бьельса. Один впервые за 30 лет сделал „Ливерпуль“ чемпионом, второй спустя 16 лет вернул „Лидс“ в АПЛ.

Мне кажется, «Ливерпуль» после карантина действует не столь уверенно, но думаю, что на пару с «Лидсом» они выдадут яркий и интересный матч. Жду от этого матча в первую очередь голов. На них и поставлю. Возьму тотал больше 2.5 мяча и «обе забьют».

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