«Ливерпуль» — «Лидс»: смотреть онлайн, где будет трансляция, во сколько начало матча АПЛ
12 сентября состоится матч 1-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Лидс Юнайтед». Начало встречи — в 19:30 мск. В прямом эфире игру покажет «Okko Спорт».
Эксперты отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Ливерпуля» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.32. Успех «Лидса» оценивается букмекерами коэффициентом 11.0.
Эксперты считают, что матч АПЛ «Ливерпуль» — «Лидс» 12 сентября будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идет в букмекерских конторах за 1.55, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.46. Ничья оценена букмекерами коэффициентом 6.50. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.87.
Поставить на пенальти можно за 3.00. Ставки на удаление принимаются с коэффициентом 5.00.
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